Organizar un cumpleaños, una reunión corporativa o una celebración privada ya no implica únicamente elegir qué comida servir. Las experiencias gastronómicas para eventos buscan incorporar la cocina como parte del entretenimiento y la interacción entre los invitados.

El show cooking, las degustaciones, las experiencias de mesa y los formatos personalizados son algunas de las alternativas disponibles, según el número de asistentes, presupuesto, espacio y características de cada celebración.

El chef peruano Edu Chávarri, con más de 18 años de trayectoria internacional, sostiene que este cambio está llevando al catering hacia propuestas en las que los asistentes tienen una mayor interacción con la preparación y presentación de los alimentos.

¿Cómo crear una experiencia gastronómica diferente?

Estas son cinco alternativas y aspectos que pueden considerarse al organizar un evento:

Convertir la cocina en un espectáculo. El show cooking permite que los invitados observen directamente cómo el chef prepara los alimentos. De esta manera, parte de la cocina sale detrás de escena y se integra al entretenimiento. Diseñar experiencias alrededor de la mesa. Un menú pensado para compartir puede utilizar la comida como punto de encuentro y conversación entre los asistentes, especialmente en reuniones privadas o grupos pequeños. Incorporar degustaciones. Presentar diferentes productos o preparaciones en pequeñas porciones permite probar diversos sabores durante un mismo evento. El formato puede adaptarse tanto a reuniones sociales como corporativas. Crear estaciones gastronómicas. Distribuir diferentes preparaciones en espacios específicos permite que los invitados se desplacen e interactúen con la propuesta gastronómica en lugar de limitar la experiencia a un servicio tradicional en mesa. Personalizar la propuesta. El menú y el formato pueden diseñarse según la temática, número de invitados, características del espacio y objetivo de la celebración.

“Una experiencia culinaria no debería pensarse solamente desde lo que vamos a servir, sino desde lo que queremos que nuestros invitados vivan, compartan y sientan alrededor de la mesa”, señala Chávarri.

¿Cuánto cuesta una experiencia gastronómica para eventos?

No existe un precio único. El presupuesto depende de variables como el número de invitados, menú, cantidad de preparaciones, duración del evento, personal necesario, equipamiento, transporte y nivel de personalización.

Una celebración pequeña, por ejemplo, tendrá requerimientos diferentes a los de un evento corporativo con decenas o cientos de asistentes.

Chávarri recomienda definir primero cinco variables: cantidad de personas, tipo de evento, duración, formato gastronómico y grado de personalización. Con esa información es posible establecer qué propuesta se adapta al presupuesto disponible.

Del catering a nuevos formatos gastronómicos

Además de Catering & Experiencias, Chávarri desarrolla otros conceptos vinculados a su propuesta denominada Cocina Nómada.

Entre ellos se encuentran Crunch Lab, enfocado en snacks premium, dips y productos crocantes, y Bocado Maestro, una propuesta centrada en sanguches de autor.

Los tres formatos responden a distintos momentos de consumo, pero comparten la intención de incorporar nuevas preparaciones y experiencias alrededor de la comida.

“Hoy quiero que esa búsqueda también se refleje en los eventos: no solamente pensar qué vamos a servir, sino qué queremos provocar en las personas que están ahí”, afirma Chávarri.