The World’s 50 Best Bars 2026 dio a conocer su clasificación extendida con los establecimientos ubicados entre los puestos 51 y 100, antes de revelar su esperada lista principal de los mejores bares del mundo.

La edición 2026 reúne establecimientos de 34 ciudades e incorpora 13 nuevas entradas. La publicación de esta clasificación ampliada cumple diez años consecutivos y antecede a la ceremonia que tendrá lugar en Milán, Italia, el 7 de octubre.

La clasificación anual se construye a partir de los votos de The World’s 50 Best Bars Academy, integrada por más de 800 bartenders independientes, especialistas en bebidas, educadores y profesionales vinculados al sector.

¿Qué países tienen más bares entre los puestos 51 y 100?

Estados Unidos encabeza la representación por país por cuarto año consecutivo, con cinco establecimientos distribuidos entre Nueva York, Chicago y Nueva Orleans.

Nueva York cuenta con tres: Double Chicken Please, en el puesto 53; Superbueno, en el 61; y Employees Only, en el 78.

Completan la presencia estadounidense Jewel of the South, de Nueva Orleans, en el puesto 64, y Kumiko, de Chicago, en el 70.

Por regiones, Europa concentra la mayor presencia, con 18 establecimientos, mientras que Asia cuenta con 16.

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México coloca tres bares en la clasificación

México aparece con tres establecimientos. Form + Matter, de Ciudad de México, debuta en la posición 59, mientras que Licorería Limantour ocupa el puesto 63.

La representación mexicana se completa con Arca, de Tulum, ubicado en la posición 67.

Centroamérica también registra una incorporación inédita: Otro Bar, en el puesto 82, se convierte en el primer establecimiento de San José, Costa Rica, en ingresar a esta clasificación.

Italia lidera la presencia europea

Europa cuenta con 18 establecimientos entre las posiciones 51 y 100. Italia lidera la región con cuatro representantes.

Roma coloca a Freni e Frizioni en el puesto 62 y Drink Kong en el 92. Gucci Giardino, de Florencia, aparece en la posición 91 y 1930, de Milán, en la 94.

España suma tres establecimientos. Boadas, de Barcelona, alcanza el puesto 52 tras subir 33 posiciones, mientras Foco, también de Barcelona, ocupa el 90. Salmon Guru, de Madrid, se sitúa en el número 66.

El Reino Unido también registra tres representantes: Panda & Sons, de Edimburgo, en el puesto 72; Three Sheets (Soho), de Londres, en el 73; y Scarfes Bar, también de Londres, en el 77.

Hong Kong encabeza la representación asiática

Asia suma 16 bares en esta parte de la clasificación. Hong Kong es la ciudad con mayor presencia de la región, con cuatro establecimientos.

Coa aparece en el puesto 54; Penicillin reingresa en el 69; Mius debuta en el 81; y The Savory Project ocupa el 96.

Entre las nuevas incorporaciones asiáticas también figuran Boilermaker, de Goa, en el puesto 57; MO Bar Shenzhen, en el 60; G.O.D, de Bangkok, en el 85; y Offtrack, de Singapur, en el 89.

La entrada de MO Bar Shenzhen supone además la primera aparición de un establecimiento de Shenzhen en la clasificación.

Tokio y Bangkok suman tres bares cada una

Tokio coloca tres establecimientos: Bar Trench, en la posición 74; The SG Club, en la 88; y The Bellwood, que cierra la clasificación en el puesto 100.

Bangkok también registra tres representantes. Al debutante G.O.D, en el 85, se suman Opium, en el 97, y Vesper, en el 99.

En otras ciudades asiáticas aparecen Bar Cham, de Seúl, en el puesto 71; Vender, de Taichung, en el 79; y Smoke & Bitters, de Hiriketiya, en el 86.

África Occidental logra un debut histórico

La clasificación 2026 también incorpora por primera vez establecimientos de Accra, Ghana.

Front/Back, en el puesto 80, y La Borracha, en el 87, se convierten en los primeros bares de África Occidental en aparecer entre las posiciones 51 y 100, según la organización.

Australia suma a Three Horses, de Melbourne, en el puesto 84, mientras que LPM Dubai, de Emiratos Árabes Unidos, aparece en la posición 58.

¿Cuándo se conocerán los 50 mejores bares del mundo de 2026?

La clasificación principal de The World’s 50 Best Bars 2026 será revelada el 7 de octubre en Milán, ciudad anfitriona de la 18.ª edición de la ceremonia.

El anuncio marcará el regreso de la premiación a Europa y permitirá conocer los establecimientos que ocuparán las posiciones del 1 al 50, incluido el bar reconocido como número uno del mundo en 2026.

La cuenta regresiva y presentación podrán seguirse internacionalmente a través del canal oficial de The World’s 50 Best Bars en YouTube desde las 8:00 p.m., hora de Milán.