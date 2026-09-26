Este año, la XII edición del mejor festival gastronómico “Sabores del Norte” es en honor de doña Josefa “Chepita” Sosa Risco, quien celebra 98 años de edad y es considerada una de las mejores cocineras del arte culinario en Catacaos, capital regional de la gastronomía tradicional

Doña Chepa, es muy querida en este pueblo del Bajo Piura y a través de su picantería el Ganso Azul, ofrece lo mejor de la culinaria norteña, donde no puede faltar la espumante chicha de jora y los sudados, y, lógicamente la sopa de pata de toro, que es la herencia materna que le deja a sus hijos.

Por tal motivo la comuna que preside Jhonny Cruz, le rindió un homenaje y reconocimiento en vida, donde recibió el aplauso de los emprendedores de los restaurantes y picantería que participan de este evento y de los cientos de visitantes y turistas que se dieron cita en la plaza de armas.

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FESTIVAL

Una mañana soleada que reunió a los mejores restaurantes y picanterías se vivió en la plaza de armas de Catacaos, en el inicio del XII Festival Gastronómico “Sabores del Norte”, que va hasta mañana domingo 27.

“Son 34 picanterías que han aceptado el reto de deleitar con lo mejor de los potajes norteños a todo los asistentes”, señaló el presidente de la Asociación de Picanterías y Restaurantes, Pablo Castro.

Ayer se mostró la receta y secretos del “Tollito Aliñado”, un plato ancestral que se busca mantener vigente. Hoy le toca el turno a otro platillo, “Aguadito de chanco salado”.

Además, se ofrece un espectáculo musical variado con artistas locales y regionales.