La controversia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial entra hoy a su cuarto día alentada desde ambos lados que parecen necesitar de esta discusión para olvidar sus propios problemas e incapacidades.

Sí, en teoría la controversia entre ambos poderes tiene sentido y es legítima, pero quita el foco de temas que realmente son más importantes para nuestro país como, por ejemplo, la crisis de inseguridad que viene de hace dos décadas ante la desidia de sucesivos, y del fenómeno El Niño, que ya está causando severas lluvias en Tumbes y Piura, y viene golpeando al sector pesquero, que al final será uno de los más afectados junto con el agro.

Y en medio de este enfrentamiento, está el bloque de izquierda que busca censurar el ministro del Interior, César Astudillo, más por un asunto ideológico que por resultados, que difícilmente podrían mostrarse en menos de dos meses. Son los que querían poner la frente de la lucha contra la delincuencia a un criminal como Antauro Humala, el que admira a Sendero Luminoso.

Pero volviendo a Tello. Ella no sale indemne de este enfrentamiento. El sistema judicial tarda, no condena y ha acumulado casos de corrupción interna. Que Tello salga a defender sus fueros frente a Fujimori es válido, pero que lo haga desde una institución que tampoco exhibe resultados en materia de seguridad, debilita el argumento.