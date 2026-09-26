Lo que debía ser un momento de esparcimiento se convirtió en tragedia. Un adolescente y deportista de 17 años de edad perdió la vida, luego que fue arrastrado por las aguas del río Chira en el distrito de Tamarindo, provincia de Paita.

El trágico hecho se registró la tarde del último jueves, cuando el menor identificado como Jhoseph Ch. P. y conocido cariñosamente por sus amigos y familiares como “Pachu”, acudió al río en compañía de un grupo de amigos para poder refrescarse.

Sin embargo, tras ingresar al agua, la corriente lo arrastró. A pesar de los esfuerzos por rescatarlo, el joven desapareció en las aguas ante el lamento de sus compañeros.

Tras lo ocurrido, familiares y allegados a la víctima han expresado su dolor ante su fallecimiento y han hecho un llamado de solidaridad a la comunidad, solicitando apoyo económico para cubrir los elevados costos del sepelio. Quienes deseen colaborar, lo pueden hacer poniéndose en contacto directo con la familia del menor.

Son diversos casos de ahogamiento que se han registrado en la región Piura. Uno de los más lamentables ocurrió el pasado mes de mayo, cuando tres jóvenes fallecieron ahogados en la playa Los Cangrejos, en Paita. Las víctimas, identificadas como Y.G.R.C (17 años), Alex Alberca Meléndez (28 años) y D.G.A (14 años), no pudieron contra el mar. Ellos eran naturales de Huancabamba y Paita.

Mientras el 22 de febrero de este año, la negligencia y la falta de señalización en zonas prohibidas cobraron nuevas víctimas en la represa del río Piura. Los adolescentes Israel A.G (17) y Nicolle R.R (13) desaparecieron tras ingresar a bañarse en el río.

En tanto en abril, las hermanas Vilma (32) y Aracely G.N. (17), desaparecieron el 2 de abril tras ingresar al río Piura. Ellas fueron encontradas abrazadas y los cuerpos fueron rescatados al siguiente día de su desaparición.