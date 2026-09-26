La banda de punk rock iqueña Kamiza de Fuerza anunció su concierto de despedida para hoy sábado 26 de setiembre del 2026 a partir de las 8:00 de la noche en la Cooperativa de Vivienda Señor de Luren A-17, pasando el cruce de Los Ficus, camino a Huacachina, en Ica.

Historia de Kamiza de Fuerza

Kamiza de Fuerza fue fundada en el año 2002, es un referente iqueño del punk hardcore rápido y crudo, con letras cargadas de denuncia social, habiendo sido reseñados en diversas publicaciones nacionales. La banda en la actualidad está compuesta por Jesús Tenorio (voz principal), Ray Gómez (guitarra y coros), Rainier Rivas (guitarra), Juan Luis Montoya (bajo) y Alonso Cahuana (batería).

El representante de prensa e integrante de la banda, Ray Gómez, declaró para diario Correo por qué se despiden de los escenarios.

“Ya hace muchos años que no tocábamos porque en su momento dos integrantes se fueron de la banda por trabajo, la banda tuvo presentaciones esporádicas con músicos invitados (solo quedamos Jesús y yo). Este año se dio la oportunidad de armar una despedida y queremos darle un cierre a lo grande con un último show con todo el set completo (12 canciones propias) más algunas canciones sorpresa. Con este cierre, queremos darle fuerza y solo enfocarnos a nuestro proyecto principal que es Ley Marcial, banda con la que ya hemos producido canciones en estudio y están en Spotify”, señaló Ray Gómez.

Cabe resaltar que la banda iqueña Kamiza de Fuerza invita al público a despedir hoy por lo alto su recorrido de 24 años, junto a las bandas locales: Sangre en la tierra, Whasska, Rabea, y Alkohol 69. Para seguir adquiriendo sus entradas pueden contactar al WhatsAap 941710906 o también pueden visitar su página de Facebook en la siguiente dirección https://www.facebook.com/kamizapunk

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