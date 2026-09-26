Con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales y prevenir eventuales delitos electorales, la Fiscalía Provincial Mixta de Ayabaca y el Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, sostuvieron una reunión de trabajo para acordar la estrategia de cobertura y seguridad en la provincia.

[PUEDES VER: Joven queda grave tras incrustársele timón de bicicleta en el cuello]

Durante el encuentro entre el fiscal provincial Alexis Roa Ordinola y el gestor del JEE Sullana, Gustavo Guarnizo Yangua, trazaron un plan de cobertura para los centros de votación en esta localidad. Por su parte, el fiscal Wilmer Lino Pérez Gónzales asumirá la supervisión de los locales del casco urbano de Ayabaca, mientras que él recorrerá los locales ubicados en los distritos de Montero, Jililí y Sícchez durante la instalación de las mesas y el cierre de las mesas de sufragio.

Las autoridades abordaron también las condiciones técnicas para el desarrollo del proceso, en las que el personal fiscal reportó dificultades en la conectividad a internet en la zona y se ha dispuesto el uso de una camioneta para el desplazamiento hacia las comunidades alejadas.

En tanto, frente a posibles actos de violencia o la eventual toma de centros de votación, la Fiscalía indicó que actuará de manera coordinada con los efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas para ejecutar las intervenciones correspondientes.

Asimismo, ambas partes pactaron mantener canales de comunicación continuos para el reporte de incidentes y ratificaron la realización de intervenciones en conjunto con las autoridades municipales para el retiro de propaganda electoral y la fiscalización del cumplimiento de la ley seca.