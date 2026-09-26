Un hombre de 37 años fue asesinado tras ser interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal, cuando se encontraba junto a su familia en el Callao.

El hecho ocurrió entre las calles Tristán y Las Palmeras, cerca de un parque que cuenta con canchas de fútbol. De acuerdo con vecinos, en ese momento había personas realizando actividades deportivas en el lugar.

Los residentes señalaron que durante el ataque se escucharon más de ocho disparos. La violencia del hecho generó preocupación entre quienes viven en la zona, donde León era conocido por los vecinos.

Tras el ataque, la esposa de la víctima permaneció a su lado e intentó auxiliarlo.