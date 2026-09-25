Catacaos, capital de la Gastronomía Tradicional de la región Piura, abre hoy sus puertas para recibir a miles de visitantes y turistas en el gran festival gastronómico “Sabores del norte” que por tres días consecutivos se vivirá en la plaza de armas de este distrito bajo piurano.

De esta manera, se vuelve a poner en valor los sabores que forman parte de su historia y tradición, para poder disfrutar de los platillos de nuestra culinaria, compartir costumbres y celebrar con orgullo la riqueza gastronómica de Catacaos, que este año le rinde homenaje a Josefa Sosa Risco “Doña Chepita”, destacada representante de la cocina tradicional.

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PREPARACIÓN

Este evento es organizado por la comuna cataquense en coordinación con la Asociación de restaurantes y picanterías Villa Heroica, uniendo esfuerzos para seguir fortaleciendo y promoviendo nuestra identidad gastronómica.

Hoy, en su primer día, el tradicional “Tollito Aliñado”, un plato ancestral que representa parte de la riqueza gastronómica de la Heroica Villa, será preparado en vivo y cuya sazón será apreciado en la repartición gratuita a todos los asistentes.

Mañana sábado le toca el turno al “Aguadito de chancho salado“una receta de la riqueza de la cocina cataquense y que al final será repartido entre los vecinos y turistas.

Serán más de 30 stands de donde se emanarán los mejores olores y sabores con la preparación de los platos criollos y marinos de los restaurantes y picanterías que darán fe de lo mejor de la culinaria cataquense.

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PLATILLOS

Un restaurante que sorprenderá en este festival será el “Horno cataquense” con una propuesta gastronómica que rescata los sabores tradicionales y los combina con nuevas experiencias para el paladar con identidad y riqueza cultural de nuestra tierra.

Para quienes buscan los sabores propios, estará el ceviche de caballa, acompañado del infaltable cabrito con tamales, dos preparaciones que mantienen viva la esencia de la cocina norteña y el sabor que caracteriza a nuestra región.

El festival será matizado con música propia de nuestra región y con temas de todos los géneros a cargo de grandes artistas regionales.