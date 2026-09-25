Los distritos de Sabandía, Characato, Mollebaya, Yarabamba y Quequeña solicitan al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que sean incluidos en un proyecto integral para garantizar el abastecimiento de agua potable y reducir su dependencia de agua del subsuelo.

El pedido fue planteado al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, debido a que varios sectores de estos distritos todavía no cuentan con el servicio de agua potable a domicilio. La situación es más crítica en Characato, donde parte de la población se abastece mediante pozos tubulares cuya agua, según las autoridades locales, no es apta para el consumo humano.

El alcalde de Characato, Zerafín Pinto, explicó que actualmente cuentan con tres pozos que permiten abastecer a la población. Sin embargo, sostuvo que la solución debe ser un sistema de agua potable que permita a las familias dejar de depender del agua del subsuelo.

Según el burgoamestre, alrededor de 20 mil habitantes de Characato requieren una solución definitiva al problema del abastecimiento. Además, parte de la población todavía no cuenta con el servicio de desagüe y utiliza silos.

Pinto señaló que existe un proyecto integral, en coordinación con Cerro Verde a través de obra por impuestos, para dotar de agua a 21 pueblos. Por ello, pidió que se evalúe la incorporación de Mollebaya, Yarabamba y Quequeña a esta iniciativa.

En tanto, el alcalde de Mollebaya, Tito Zegarra indicó que su distrito también necesita ampliar el servicio de agua potable hasta los domicilios. Además, señaló que más de 3 mil familias quedaron fuera de la expansión urbana en el Plan de Desarrollo Metropolitano debido a que sus viviendas se encuentran en zonas consideradas de riesgo, lo que también dificulta la atención de los servicios básicos.

Respecto al alcantarillado, las autoridades distritales esperan que el Gobierno Regional de Arequipa concluya y entregue en los próximos meses la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, infraestructura que permitirá atender parte de la brecha de saneamiento en esta zona.

Los burgomaestres se concentran en el distrito de Mollebaya donde se reunirán con el ministro de Vivienda donde se entregará títulos de propiedad.