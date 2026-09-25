El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este fin de semana en más de 100 sedes a nivel nacional. En dichos centros de atención, la entidad ofrecerá trámites y entregas del Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta medida se lleva a cabo ante las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Atención prolongada

En ese marco, Reniec insta a los ciudadanos a cuidar su DNI con el objetivo de que puedan sufragar. Cabe resaltar que, si este documento fue hurtado o extraviado, los peruanos se podrán acercar a las sedes que atenderán este fin de semana para realizar su duplicado de DNI.

Así como el trámite de duplicado, la entidad también ofrecerá el trámite de renovación y emisión por primera vez en los centros de atención habilitados para este 26 y 27 de setiembre. A continuación, conoce cuáles son las sedes y horarios.

El sábado 26 de setiembre, Reniec atenderá en varias oficinas en un horario diferenciado. Algunas de 08:15 a.m. a 12:45 p.m., mientras que en otras sedes atenderá hasta las 13.45 p.m.

Los centros de atención se encuentran ubicados en Ica, Piura, Trujillo, Tarapoto, Iquitos, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Pucallpa, Huancavelica, Huánuco y Amazonas.

La institución también informó que abrirá 39 sedes el domingo 27 de setiembre, que se encuentran en Ica, Piura, Trujillo, Chimbote, Huancayo, Ayacucho, Cusco, Lima y Puno.

Conoce en este ENLACE (https://docs.google.com/.../1dG-UrnG3h-7g5LL-PwEK.../edit...) todas las oficinas que atenderán para trámites y entregas de DNI el 26 y 27 de setiembre.

Trámites virtuales

Reniec recuerda que los ciudadanos también pueden realizar diversos trámites de identificación y registros civiles a través de la página web de Reniec, ya sea como el duplicado y renovación del DNI, copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros. Revisa en este ENLACE (https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano) todos los trámites disponibles.

Para realizar alguna gestión de manera virtual o presencial, los ciudadanos deberán pagar por el trámite a través de Yape, agente BCP, Banco de la Nación o págalo.pe. En el caso de Yape, deben generar un ticket de pago en este ENLACE (https://recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/), seleccionar el código que corresponde al trámite e ingresar el número de ticket en la aplicación Yape, en la opción Yapear servicios > Reniec para así finalizar el pago.

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