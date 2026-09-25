La defensa de la autonomía judicial fue reafirmada por los presidentes y presidentas de las Cortes Superiores de Justicia del Perú, quienes suscribieron un pronunciamiento en respaldo de la titular del Poder Judicial, Janet Tello.

El documento fue firmado en Ayacucho tras los cuestionamientos surgidos por las declaraciones de la presidenta Keiko Fujimori ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El documento pone énfasis en la separación de poderes y en el respeto de las competencias constitucionales de cada institución del Estado.

En ese sentido, los titulares de las cortes señalaron que los jueces y juezas deben conocer y resolver los casos que llegan a su jurisdicción dentro del marco de sus atribuciones.

“Reafirmamos que la independencia judicial es un principio esencial del estado constitucional de derecho y una garantía de los ciudadanos. Ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional”, señala el pronunciamiento.

El respaldo ocurre después de que Tello cuestionara las declaraciones de Fujimori sobre los procesos judiciales contra integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional vinculados con la lucha contra el terrorismo.