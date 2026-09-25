Arequipa espera recibir cerca de 25 mil turistas hasta fines de septiembre, lo que representa un crecimiento de 20% en comparación con el mismo mes del año pasado. Así lo informó Carlos Sánchez, subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quien señaló que julio, agosto y septiembre concentran la temporada alta de visitantes.

Sánchez explicó que durante este mes predomina la llegada de turistas europeos, principalmente de Bélgica, España y Alemania. La tendencia cambia hacia diciembre y enero, cuando se registra una mayor presencia de visitantes de países sudamericanos como Chile, Brasil y Argentina.

Sánchez identificó a la informalidad como uno de los principales problemas del sector. Señaló que en la Plaza de Armas y otros puntos del Centro Histórico todavía existen personas que ofrecen tours en la vía pública, por lo que la municipalidad reforzará las acciones de control.

A partir de la próxima semana se desarrollará una campaña de sensibilización dirigida a los visitantes en el aeropuerto y principales hoteles. Se entregarán cartillas con información sobre agencias autorizadas, canales para realizar denuncias y recomendaciones para exigir boleta o factura al contratar un servicio turístico.

Por el Día del Turismo que se celebra el 27 de setiembre, hoy se realizó el pasacalle en el Centro Histórico de Arequipa con la participación de diferentes entidades públicas y privadas.