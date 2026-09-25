El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, informó que su bancada elabora un informe en minoría respecto al pedido de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo, en paralelo al trabajo que desarrolla la Comisión de Constitución para elaborar el dictamen correspondiente.

Alegría señaló que, a la fecha, los miembros de la comisión desconocerían el contenido del documento que prepara su presidenta, Giannina Avendaño.

“Vamos, evidentemente, a trabajar en un informe paralelo al que está trabajando la señora, del cual yo te aseguro que ningún miembro de la comisión tiene conocimiento de qué es lo que está trabajando”, señaló el parlamentario.

“No hay un borrador, no hay siquiera una llamada o una comunicación informal de parte de la presidenta para informarnos cómo va”, añadió.

En esa línea, el diputado afirmó que Fuerza Popular participará activamente en la elaboración del dictamen y adelantó que su bancada presentará una propuesta para que sea debatida ante el Pleno.

Asimismo, advirtió que el plazo establecido para que la Comisión de Constitución presente su dictamen ya expiró. Agregó que la permanencia de las sesiones ha impedido que algunos de sus miembros participen en la semana de representación, que finalizará mañana.

Por otro lado, la bancada de Renovación Popular presentó también un texto sustitutorio referido al pedido de facultades legislativas formulado por el Ejecutivo.

En tanto, la Comisión de Constitución mantiene en proceso la elaboración del dictamen, sin que hasta ahora se haya definido la fecha para su discusión en sesión.