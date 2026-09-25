Llega material electoral para 113 mil electores de Caylloma y Castilla

El material electoral que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 llegó a la sede de la ODPE Caylloma. En esta jurisdicción, 113 mil 738 electores acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

El material fue recibido el jueves 24 de setiembre y trasladado en un vehículo acondicionado, bajo la custodia de un comisionado de la ONPE y efectivos de la Policía Nacional. El recorrido contó además con monitoreo satelital.

En las provincias de Caylloma y Castilla se instalarán 402 mesas de sufragio en 66 locales de votación, distribuidos en 34 distritos y 13 centros poblados.

Entre los materiales recibidos están las cédulas de sufragio, actas electorales, listas de electores, lapiceros, tampones para huellas dactilares, sobres y manuales para los miembros de mesa. También llegaron las ánforas, cabinas de votación y material de reserva.

Antes de ser distribuidos a los locales de votación, los materiales serán sometidos a una verificación pública con participación de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para comprobar que estén completos y cumplan con las condiciones establecidas.

Luego de esta revisión, la ODPE Caylloma iniciará la distribución del material a los 66 locales de votación donde se desarrollará la jornada electoral del domingo 4 de octubre.