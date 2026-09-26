El acceso al centro poblado Agua Santa, en el distrito de Independencia, provincia de Pisco, cuenta ahora con mejores condiciones de transitabilidad tras la culminación e inauguración del proyecto de creación de pontones carrozables ejecutado por la Municipalidad Provincial de Pisco.

Mejor accesibilidad

La obra contempla la construcción de cinco pontones carrozables, destinados a facilitar el desplazamiento de vehículos y pobladores de la zona. Según lo informado durante la ceremonia, el proyecto demandó una inversión por más de 222 mil soles y fue ejecutado en un plazo aproximado de 60 días calendario.

Las estructuras cuentan con anchos que van desde los seis hasta los nueve metros, y tienen como principal objetivo mejorar la conectividad de Agua Santa con sectores agrícolas y centros poblados ubicados en sus alrededores.

Durante la inauguración, dirigentes y agricultores destacaron que los nuevos pontones permitirán mejorar el traslado de sus productos hacia los mercados y facilitarán el desplazamiento de las familias que viven en esta zona rural.

Durante su intervención, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, explicó que los pontones, pese a ser estructuras de menor dimensión que un puente convencional, cumplen una función importante para garantizar la conectividad en las zonas rurales.

La autoridad edil indicó que la infraestructura beneficiará principalmente a la actividad agrícola y al transporte de productos, pero también permitirá que los pobladores puedan desplazarse con mayor facilidad hacia otros sectores para realizar compras, estudiar y desarrollar sus actividades cotidianas.

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