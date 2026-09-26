La Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Chira, presidida por el alcalde de Sullana, Marlem Mogollón Meca, realizó el Foro-Taller Binacional “El agua, su conservación y la seguridad alimentaria en la cuenca Catamayo-Chira”, desarrollado en el auditorio Carlos Augusto Salaverry de la Municipalidad Provincial de Sullana.

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El encuentro tuvo como eje central la conservación del agua y permitió abordar temas como la calidad de los recursos hídricos, la situación del reservorio Poechos, la seguridad alimentaria, la producción agrícola, el uso eficiente del agua, la conservación de los recursos naturales y la prevención frente a fenómenos climáticos.

El foro contó con las ponencias de Carlos Benjamín Ricaurte Yépez, de la Fundación de Conservación y Desarrollo “Mi Compadre”; Eugenio Tadeo Ramos, del Proyecto Especial Chira-Piura; Jaime Valdiviezo Marcelo, de la Universidad Nacional de Frontera; Katya Fiorella Dávila Bellodas, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); y Raúl Cevallos Encalada, del Gobierno Regional de Piura, quienes presentaron información y propuestas relacionadas con la gestión del agua, la conservación de la cuenca y la seguridad alimentaria.

Durante su participación, el alcalde Marlem Mogollón Meca destacó la importancia de generar estos espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre autoridades e instituciones de Perú y Ecuador, a fin de impulsar acciones coordinadas frente a los desafíos de la cuenca Catamayo-Chira y garantizar la conservación del agua para las poblaciones que dependen de este recurso.

En la actividad participaron también el embajador José Antonio Doig Alberdi, Julio Bustamante Jaramillo, alcalde del cantón Celica (Ecuador) y Floro Rumiche Chunga, gerente de la Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Chira.