Una nueva infraestructura deportiva fue inaugurada ayer en el asentamiento humano Carlos Medrano Vásquez, en la provincia de Pisco. La obra demandó una inversión de más de S/ 1.4 millones y cuenta con espacios destinados a la práctica deportiva y recreación de niños y jóvenes del sector.

Calidad de vida

La obra corresponde al proyecto denominado “Mejoramiento de la losa multideportiva del asentamiento humano Carlos Medrano Vásquez”, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Pisco. Según la información presentada durante la ceremonia, el proyecto tuvo una inversión de más de S/1 millón 418 mil y fue ejecutado en un plazo de 120 días calendario.

El nuevo espacio deportivo cuenta con césped sintético, tribunas de concreto, juegos para niños, cerco perimétrico, instalaciones eléctricas y sanitarias, pisos adoquinados y servicios higiénicos.

Durante la inauguración, el presidente de la junta vecinal del sector, Jorge Salazar, destacó que la construcción del recinto era una demanda de los moradores que se mantenía pendiente desde hace varios años. El dirigente señaló que el asentamiento humano se aproxima a sus 40 años de creación y consideró la obra como uno de los principales proyectos para la comunidad.

Por su parte, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, sostuvo durante su intervención que el proyecto surgió a partir de las necesidades planteadas por los dirigentes vecinales en los procesos de presupuesto participativo.

La autoridad señaló que la ejecución de una obra pública comprende distintas etapas, desde la formulación del proyecto y la elaboración del expediente técnico hasta su ejecución, por lo que, según explicó, estos procesos pueden tomar varios años desde que se plantea una necesidad hasta que se concreta la infraestructura.

Durante la actividad también se entregaron pelotas de fútbol y vóley para complementar el uso deportivo del recinto.

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