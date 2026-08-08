El Complejo Santa María continúa avanzando en Ica con la ejecución de sus principales componentes deportivos y de infraestructura, según constató el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, durante una visita de supervisión realizada junto al equipo técnico y responsables de la obra.

Moderna sede

Durante el recorrido se verificó el avance de diferentes áreas del proyecto, que busca convertirse en uno de los principales espacios deportivos de la región y que es ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

La obra representa una inversión superior a los S/50 millones y se desarrolla sobre un terreno de más de 26 mil metros cuadrados, con infraestructura destinada a la práctica de diversas disciplinas deportivas y servicios complementarios.

Uno de los principales avances se registra en el campo de fútbol, donde ya se instaló el sistema de riego tecnificado y culminó el sembrado del césped.

También avanza la construcción del cerco perimétrico, que tendrá una altura de 3,50 metros y acabados en ambas caras, estructura que busca reforzar la seguridad del recinto deportivo.

Las tribunas del campo de fútbol se encuentran en etapa de acabados y también se viene culminando la cobertura solar, componente que permitirá mejorar las condiciones para los espectadores.

A ello se suman las losas multideportivas destinadas a la práctica de fútbol, básquet y vóley, que ya se encuentran listas con cobertura solar, servicios higiénicos diferenciados para público y deportistas, además de un tópico para atención de emergencias.

Otro de los componentes destacados del complejo es la piscina semiolímpica temperada, que contará con tribunas, vestuarios y equipamiento especializado para su mantenimiento. En esta zona está previsto iniciar próximamente la instalación de la cobertura metálica.

El proyecto también contempla un edificio de cinco pisos que concentrará áreas administrativas, gimnasio, espacios de descanso, habitaciones para deportistas y servicios médicos.

EL DATO: La obra se realiza tras cerca de 20 años de abandono y contará con modernos ambientes para decenas de disciplinas deportivas.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO