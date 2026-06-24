Los trabajos del Complejo Deportivo Santa María, en la provincia de Ica, ya superan el 50% de avance físico y entran en una fase decisiva de ejecución, según informó el ingeniero responsable del proyecto, Yasser Canales, del Consorcio Ejecutor Santa María.

Apuesta por el deporte

El proyecto, ejecutado bajo la modalidad de obras por impuestos por el Gobierno Regional de Ica, representa una inversión superior a los 50 millones de soles y se desarrolla sobre un terreno de más de 26 mil metros cuadrados, donde se busca consolidar uno de los principales espacios deportivos de la región.

“Nos encontramos ya en una etapa definitiva de todo lo que se va a entregar al Gobierno Regional de Ica”, señaló Canales durante una supervisión en campo.

En el área del campo de fútbol, uno de los ejes del complejo, ya se inició la instalación del sistema de riego tecnificado, mientras que el sembrado del césped está previsto para dentro de unos 15 días, según el cronograma de obra.

También se viene ejecutando el cerco perimétrico del recinto, que tendrá acabado en ambas caras y una altura de 3,50 metros. De acuerdo con el responsable de la obra, esta estructura busca reforzar la seguridad del complejo.

Las tribunas del campo deportivo se encuentran en fase de acabados e incluyen la futura instalación de cobertura solar y butacas para el público. En paralelo, avanzan tres losas multideportivas destinadas a fútbol, básquet y vóley, que contarán con cobertura solar, servicios higiénicos diferenciados para público y deportistas, y un tópico de atención de emergencias.

“Estas tres losas multideportivas van a estar acompañadas de servicios higiénicos para el público, para los deportistas y un tópico de enfermería para cualquier emergencia”, indicó Canales.

Otro de los componentes más importantes es la piscina semiolímpica temperada, que incluirá tribunas, vestuarios y un sistema de maquinaria para su mantenimiento constante. En esta zona se prevé el inicio de la cobertura metálica en los próximos días.

Asimismo, el complejo contempla un edificio de cinco pisos destinado a la administración, gimnasio, áreas de descanso, habitaciones para deportistas y servicios médicos. Actualmente, se encuentra en etapa de acabados con instalación de puertas, vidrios, mamparas y ascensor.

El proyecto viene generando alrededor de 250 puestos de trabajo, principalmente mano de obra local de la provincia de Ica, en especialidades como albañilería, fierrería, pintura y cerrajería.

“Contamos con aproximadamente 250 trabajadores en distintos frentes, todos ellos son netamente de la zona de Ica”, afirmó Canales.

El Complejo Deportivo Santa María forma parte de una cartera de proyectos orientados a modernizar la infraestructura deportiva en la región, con el objetivo de ampliar los espacios de recreación y práctica deportiva para la población.

EL DATO: La obra se realiza tras cerca de 20 años de abandono y contará con modernos ambientes para decenas de disciplinas deportivas.

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