El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a cargo de la fiscal adjunta provincial Luz Mery Marcos Bautista, viene dirigiendo la investigación por el presunto secuestro y muerte del ingeniero Lucio Eleodoro Paucar Valenzuela, de 67 años, quien fue encontrado sin vida el 7 de agosto de 2026, luego de permanecer desaparecido desde el pasado 31 de julio.

Muerte de ingeniero

En el marco de las diligencias iniciales, la Fiscalía logró que el Poder Judicial disponga la detención judicial por 15 días de Junior José Luis Calderón Ayala y Cristopher Joel Alor Adriano, investigados por el presunto delito de secuestro. La medida permitirá continuar con diversas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los investigados fueron intervenidos por personal de la DEPINCRI PNP Ica, el 5 de agosto, en el distrito de Parcona, luego de una operación coordinada a partir de información obtenida durante la investigación. De acuerdo con los actuados fiscales, ambos habrían intentado darse a la fuga al advertir la presencia policial y, durante la intervención, Junior José Luis Calderón Ayala fue encontrado en posesión del equipo celular que pertenecía al desaparecido.

La investigación permitió establecer además diversos elementos de interés, entre ellos registros de videovigilancia, movimientos bancarios realizados poco después de la desaparición y actividad registrada en la cuenta de WhatsApp vinculada al teléfono de la víctima. Estos elementos vienen siendo sometidos a las diligencias de corroboración correspondientes.

Tras la intervención, la Fiscalía solicitó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, un plazo de detención judicial que permita desarrollar diligencias orientadas a determinar la participación de los investigados y de posibles terceros.

En tanto, el sábado 8 de agosto, familiares, amigos y seres queridos acompañaron al ingeniero Lucio Páucar hasta el Cementerio General de Saraja, donde fue sepultado tras haber sido encontrado sin vida luego de una semana desaparecido.

Durante la despedida, su hija pidió que se haga justicia y que quienes fueron capturados en relación con el caso sean sancionados con todo el peso de la ley, si se determina su responsabilidad. La familia espera que las investigaciones permitan esclarecer completamente las circunstancias de su muerte y que el caso no quede impune.

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