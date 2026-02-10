La construcción del Complejo Deportivo de Santa María, uno de los proyectos de infraestructura deportiva más ambiciosos que se ejecutan en la región Ica, continúa avanzando conforme al cronograma establecido, con progresos visibles en varias de sus estructuras principales.

Moderna sede

La obra, que forma parte de una iniciativa para mejorar las condiciones deportivas y recreativas en la provincia de Ica, es ejecutada según lo previsto en el expediente técnico aprobado y enmarcada en las inversiones programadas en infraestructura pública para el desarrollo local.

Hasta la fecha, la edificación de los bloques de cuatro y cinco pisos destinados a albergar las oficinas administrativas, un gimnasio y la futura residencia deportiva ya ha sido concluida. Actualmente, los trabajos se concentran en los acabados internos de los distintos ambientes, entre ellos la instalación del sistema eléctrico y la colocación de revestimientos cerámicos, todo ello conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Fuentes del sector construcción detallan que esta fase es crucial para la habilitación funcional de los espacios, ya que permitirá acondicionar áreas clave para la operación integral del complejo una vez esté en funcionamiento.

En cuanto a la infraestructura dedicada a la práctica deportiva, el proyecto contempla la construcción de un campo de fútbol con graderías, camerinos y servicios higiénicos, instalaciones que ya se encuentran en proceso de ejecución. Además, el diseño técnico integral incluye la edificación de tres losas deportivas, áreas recreativas de uso público y diversos servicios complementarios, como cafetines y un reservorio elevado para el abastecimiento de agua del complejo, que ampliarán la oferta de espacios disponibles para la comunidad.

La iniciativa responde a una demanda histórica de la población por contar con instalaciones modernas que promuevan la actividad física, el deporte competitivo.

El Complejo Deportivo de Santa María forma parte de un grupo de obras que buscan revitalizar la infraestructura deportiva de Ica. Esta obra ejecutada por el Gobierno Regional de Ica por más de 50 millones de soles en la modalidad de obras por impuestos, se levantará sobre un terreno de más de 26 mil metros cuadrados y representa una de las apuestas más importantes para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en la región.

