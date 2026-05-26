La ejecución del nuevo Complejo Deportivo Santa María continúa en marcha en la provincia de Ica, una obra que busca recuperar un espacio que permaneció abandonado por cerca de 20 años y que ahora apunta a convertirse en una de las infraestructuras deportivas más importantes de la zona.

Obra deportiva

El proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Ica, se desarrolla bajo la modalidad de Obras por Impuestos y contempla una inversión cercana a los 50 millones de soles, según información difundida durante la supervisión del avance de la obra, hasta donde llegó el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado.

La infraestructura se levanta sobre un área superior a los 26 mil metros cuadrados y, de acuerdo con lo previsto, contará con un campo de fútbol, piscina, losas deportivas y diversas áreas recreativas destinadas al uso de la población.

Las autoridades a cargo de la supervisión destacaron que el objetivo es dotar a la comunidad de un espacio moderno para la práctica del deporte y la recreación familiar, promoviendo estilos de vida saludables y el aprovechamiento de áreas públicas recuperadas.

De acuerdo con el cronograma, la obra estaría culminándose en los próximos meses, momento en el cual será puesta al servicio de la población.

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