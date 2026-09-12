registra un 70 % de avance físico, según información difundida sobre el estado actual de la obra, que se encuentra en una etapa avanzada de ejecución. La obra es del Gobierno Regional de Ica y se invierte

Obra deportiva

Entre los componentes que ya presentan un importante nivel de avance se encuentra la residencia deportiva de cuatro pisos, equipada con ascensor y habitaciones con baño propio para albergar delegaciones. El edificio también contempla ambientes destinados a oficinas administrativas.

El proyecto incluye además un campo de fútbol con césped natural, postes de iluminación y un sistema de riego tecnificado. A ello se suman una piscina semiolímpica, tres losas deportivas multiusos, áreas destinadas a calistenia y espacios verdes.

En cuanto a la infraestructura para espectadores y usuarios, el complejo contará con tribunas techadas, camerinos, servicios higiénicos, tres accesos peatonales y un ingreso exclusivo para buses.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción del tanque elevado, la instalación y soldadura de cercos metálicos y la ejecución de acabados finales.

Con el avance reportado, el proyecto entra en su etapa final de ejecución. Una vez culminados los trabajos y realizada la entrega correspondiente, el complejo estará destinado al desarrollo de actividades deportivas y al alojamiento de delegaciones que utilicen sus instalaciones.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS