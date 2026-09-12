El Complejo Deportivo Santa María registra un 70 % de avance físico, según información difundida sobre el estado actual de la obra, que se encuentra en una etapa avanzada de ejecución. La obra es del Gobierno Regional de Ica y se invierte más de 50 millones de soles.

Obra deportiva

Entre los componentes que ya presentan un importante nivel de avance se encuentra la residencia deportiva de cuatro pisos, equipada con ascensor y habitaciones con baño propio para albergar delegaciones. El edificio también contempla ambientes destinados a oficinas administrativas.

El proyecto incluye además un campo de fútbol con césped natural, postes de iluminación y un sistema de riego tecnificado. A ello se suman una piscina semiolímpica, tres losas deportivas multiusos, áreas destinadas a calistenia y espacios verdes.

En cuanto a la infraestructura para espectadores y usuarios, el complejo contará con tribunas techadas, camerinos, servicios higiénicos, tres accesos peatonales y un ingreso exclusivo para buses.

Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción del tanque elevado, la instalación y soldadura de cercos metálicos y la ejecución de acabados finales.

Con el avance reportado, el proyecto entra en su etapa final de ejecución. Una vez culminados los trabajos y realizada la entrega correspondiente, el complejo estará destinado al desarrollo de actividades deportivas y al alojamiento de delegaciones que utilicen sus instalaciones.

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