El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, realizó una jornada de supervisión en la provincia de Ica, donde verificó el avance de tres importantes intervenciones vinculadas a infraestructura vial, deportiva y de prevención ante riesgos.

Avance en obras

Durante el recorrido, la autoridad regional destacó la importancia de realizar un seguimiento directo a la ejecución de los proyectos. “No basta con anunciar obras, hay que estar presentes, conocer las dificultades y buscar soluciones para que los proyectos sigan adelante”, señaló.

Uno de los puntos visitados fue la obra de la doble vía Ica-Huacachina, proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de Ica con una inversión superior a S/ 42 millones.

Actualmente, los trabajos avanzan en el tramo que presentaba interferencias, con una extensión de más de 3 mil metros cuadrados, lo que había condicionado el desarrollo de esta parte del proyecto.

El proyecto también incluye iluminación solar de última generación, semaforización y áreas verdes, con el propósito de mejorar la seguridad y funcionalidad de la vía para conductores, ciclistas y peatones.

El gobernador también supervisó los trabajos del Complejo Santa María, proyecto que registra actualmente más del 70% de avance y cuya culminación está prevista para octubre.

La infraestructura representa una inversión superior a S/ 50 millones y se ejecuta sobre un terreno de más de 26 mil metros cuadrados, donde se vienen implementando espacios destinados a diversas disciplinas deportivas y servicios complementarios.

Entre los principales avances se encuentra el campo de fútbol, donde ya se instaló el sistema de riego tecnificado y culminó el sembrado del césped.

Asimismo, continúa la construcción del cerco perimétrico, que tendrá una altura de 3,50 metros y contará con acabados en ambas caras, con el objetivo de reforzar la seguridad del recinto.

El complejo también contará con tribunas con cobertura solar y losas multideportivas destinadas a la práctica de fútbol, básquet y vóley, las cuales ya se encuentran listas y cuentan con cobertura solar.

A ello se suman servicios higiénicos diferenciados para público y deportistas, así como un tópico destinado a la atención de emergencias.

Como parte de la jornada, Hurtado también recorrió el río Ica, donde verificó las intervenciones que se vienen ejecutando en su tramo urbano.

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