La mañana de ayer colapsó el techo y parte de un muro de una de las oficinas del local central de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), situado en la cuadra tres del jirón Diego de Almagro, a solo cien metros de la Plaza Armas de Trujillo. Afortunadamente no hubo personas heridas.

Personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) llegó al lugar a fin de inspeccionar el local y acordonar la zona con cintas de seguridad para evitar que transeúntes se acerquen y salvaguardar su integridad, pues indicó que hay estructuras que están a punto de ceder.

A pesar del riesgo que significaba ingresar a ese ambiente, trabajadores de la UNT protegidos con un casco tuvieron que retirar algunos documentos (archivos y expedientes de procesos académicos) que se almacenaban en el lugar.

SOLO OBJETOS

Se conoció que en ese local funcionaban las oficinas de la Facultad de Ciencias Biológicas, pero, según versión de un trabajador, hace varios años ese ambiente era usado solo como un almacén, debido al riesgo que representaba el mal estado de su infraestructura.

“El personal no ingresa a este local. Solo en esta ocasión porque hay que retirar documentos”, mencionó un trabajador que evitó identificarse.

Brigadistas del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) de Trujillo también acudieron a la zona y uno de ellos adelantó que el motivo del colapso del techo y muro de la oficina se debió supuestamente a la humedad en el lugar.

Se informó que autoridades de la UNT ya habían realizado una inspección técnica a dichos ambientes tiempo atrás y se decidió sellar varias oficinas. Solo ingresaba personal autorizado y con implementos de seguridad.

Técnicos de Defensa Civil recomendaron mantener la cinta de seguridad para impedir que transeúntes se desplacen por la vereda, pues hay riesgo de que un muro lateral colapse.

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