La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) es quizá el botín político más importante de La Libertad, por ser la capital del departamento. Por ello varios partidos políticos sueñan con llegar ahí a través de las urnas. Tras el periodo de tachas, calificaciones y exclusiones, el Jurado Electoral Especial (JEE) habilitó para participar de los comicios del 4 de octubre a 14 de las 17 listas originalmente inscritas para competir por la alcaldía y 15 regidurías.

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Voto a voto

En la provincia de Trujillo están aptos para sufragar 856 mil 213 personas. Ellos tendrán en sus manos la responsabilidad de elegir a las autoridades que deberán rescatar a la capital liberteña de la crisis por la que atraviesa, teniendo en cuenta el incremento de la inseguridad ciudadana y la llegada del fenómeno El Niño.

De acuerdo con el orden consignado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la lista de candidatos la encabeza Carlos Enrique Alva Rojas, de Acción Popular. Él fue congresista (2021-2026) e inspector de la Superintendencia Nacional de Migraciones (1998-2021).

Le sigue Mario Reyna Rodríguez, de Alianza para el Progreso (APP), quien ingresó al municipio de Trujillo el 2023 como regidor y al año siguiente asumió la alcaldía tras la vacancia de Arturo Fernández.

También postula el abogado y periodista Alfredo Galindo Peralta, de la Alianza Regional por el Perú. Él fue fiscal provincial de Ascope del 2007 al 2013. Luego, laboró en el sector privado.

José Miranda Prado, de Avanza País, es otro político que tienta la alcaldía. El abogado ha laborado, de 2013 a 2026, como asesor en las municipalidades de Cachicadán, Julcán, Víctor Larco, Virú y Rázuri. Además, fue regidor de Trujillo entre 2003 y 2006.

Más candidatos

El Frente Popular Agrícola FIA del Perú postula a la licenciada en psicología Gheyli Tirado Rafael. Ella fue asesora de ventas de una compañía comercial (2022) y asesora de admisión del Programa de Capacitación y Formación Docente E.I.R.L. (2025-2026).

Fuerza Popular lleva como aspirante a la alcaldía al pastor evangélico Raúl Aldana Dioses, que cuenta con un doctorado en Teología.

Por el Partido Aprista Peruano (PAP) postula el abogado Luis Zavala Espino, quien se desempeña como docente de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). Asimismo, fue asesor legal del municipio de Trujillo (2021-2022).

En Somos Perú se presenta el médico Milton Ramírez Herrera. Él fue alcalde de la comuna de Paita (1987-1989), gerente de la Red Asistencial La Libertad (20210-2012) y director de los hospitales de Essalud Víctor Lazarte Echegaray (2015) y Virgen de la Puerta (2016-2023).

En tanto, el Partido Patriótico del Perú tiene como cabeza de lista a Roy Arbaiza Corcuera, quien labora en el programa Warmiñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de 2017 a la fecha.

En la polémica

En los últimos días, Víctor Robert De La Cruz Rosas ha estado en la polémica porque sus rivales políticos cuestionaron que, como abogado, defendió a presuntos integrantes de bandas criminales. El candidato de Podemos Perú, en respuesta, aseguró que estas declaraciones son parte de una “guerra sucia” que buscaría “tumbar” su postulación.

El candidato cuenta con experiencia en cargos por elección popular: fue regidor de Trujillo (2019-2022) y se desempeña como consejero regional (2023-2023). También fue, en 2025, docente en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP.

Al municipio de Trujillo también postula Víctor León Álvarez, de Renovación Popular. Él ha sido regidor de Trujillo (2003-2006), vicepresidente regional (2007-2010), así como asesor de la comuna trujillana (2019) y del Congreso (2021-2025).

Víctor Castañeda Carrera, de Salvemos al Perú, también tienta el sillón edil. El ingeniero registra experiencia en el sector privado.

El último candidato es Jesús Velásquez, de Un Camino Diferente, quien ha laborado en diversas municipalidades: Curgos (2020), Cochorco (2021-2022), Cachicadán (2022), Mollebamba (2023) y Trujillo (2023).