El vicegobernador regional de La Libertad, Ever Cadenillas Coronel, dijo que pedirá al Gobierno central la instalación de una base especial contra la delincuencia en Trujillo, tal como se hizo en la época del terrorismo.

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Aseguró que hará formal ese pedido en vista de que las organizaciones criminales siguen avanzando de forma escalonada en nuestra ciudad, dejando terror a su paso con muertes, disparos, secuestros y detonaciones.

“En las décadas del conflicto interno, vimos esas bases instalarse en Ayacucho, Puno, Loreto y algunas partes de la selva. La base que se debe conformar debe tener a policías especializados y que vengan de Lima. No puede ser que sigamos con muertos y disparos en las calles”, aseveró.

Reorganización

Asimismo, solicitó la reorganización de la policía en la región La Libertad. “Son cambios pendientes que hemos solicitado hace mucho y no se han dado”, acotó.

De otro lado, criticó que la iniciativa del Plan Cuadrante impulsada por la PNP haya sido celebrada con bombos y platillos, y ahora no se ven los patrulleros recorriendo los diversos territorios vecinales y barrios de Trujillo.

“Ese plan está ampliamente demostrado que no funciona y ni siquiera está activo. Se supone que el policía con patrullero vigila una zona y actúa en una situación delictiva. Para eso nosotros como gobierno regional les dimos las camionetas, motos y otra logística”, señaló.

Consideró también que los ministerios del Interior y de Defensa deberían atender de forma periódica desde Trujillo. “Es aquí donde están las organizaciones criminales que salen para todo el Perú”, manifestó.