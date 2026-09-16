Huánuco: sentencian a sujeto por tocamientos indebidos a pasajera de bus interprovincial

Jhon Walter Orizano Mattos (50), lucha por su vida en una cama del Área de Trauma Shock del hospital Hermilio Valdizán, a donde fue trasladado por una ambulancia del SAMU tras sufrir graves quemaduras durante un presunto ataque con combustible y fuego.

El hecho ocurrió en la avenida 8 de Enero, cerca del lugar conocido como “el Muro”, en el pueblo joven Aparicio Pomares. El móvil de la agresión es investigado por la Fiscalía de turno y agentes del Área de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (Depincri).

Según las primeras versiones, el agraviado se encontraba junto a otras personas en una casucha abandonada, donde se habría producido un incidente con el presunto agresor. Este se habría retirado del lugar para luego regresar con combustible, que habría arrojado contra las personas antes de prenderles fuego.

SUFRE DE DISCAPACIDAD

Debido a una discapacidad en una de sus piernas, Jhon Orizano no habría podido escapar del lugar y tuvo dificultades para sofocar las llamas que envolvían su cuerpo. Vecinos y familiares acudieron en su auxilio y ayudaron a apagar el fuego.

Minutos después, efectivos policiales y personal del SAMU llegaron al lugar. El herido fue retirado en una camilla del predio, que se encontraba cercado con muros de adobe y tenía la puerta clausurada, y posteriormente trasladado al hospital Hermilio Valdizán, donde ingresó minutos antes de las 9:00 de la mañana.

La médica Marina Fernández diagnosticó que el hombre, de 50 años, presenta quemaduras en aproximadamente el 90 % de su cuerpo.

Familiares de Jhon habrían señalado que el presunto agresor sería un vecino de la zona. Agentes del Depincri realizan las diligencias correspondientes para identificarlo y determinar su responsabilidad en los hechos.

Tras el ataque, personal policial y representantes del Ministerio Público realizaron diligencias en el lugar para recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.