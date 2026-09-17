Arequipa: Cerca de 9 mil hogares dejaron de recibir subsidio al agua desde 2021

Casi 9 mil hogares dejaron de figurar entre los beneficiarios del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF) en Arequipa en los últimos años. Según Sedapar, el número de usuarios en la categoría de uso doméstico con una tarifa reducida de agua potable pasó de 81 mil 765 en noviembre de 2021 a 72 mil 806 en agosto de 2026.

La diferencia es de 8 mil 959 hogares, lo que representa una reducción aproximada del 11% respecto a la cantidad registrada al inicio del actual periodo regulatorio.

El Subsidio Cruzado Focalizado es un mecanismo aplicado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) para que los hogares identificados en situación de pobreza y pobreza extrema paguen una tarifa menor por los servicios de agua potable y saneamiento.

Por ejemplo, en Arequipa Metropolitana, un usuario doméstico que recibe este beneficio y consume menor o hasta 10 metros cúbicos de agua al mes paga 21.55 soles. Sin el subsidio, el costo promedio del servicio, incluido el IGV y el cargo fijo, sería de 40.30 soles.

La diferencia o el monto que deja de pagar es de S/18.75 mensuales, pero el equivalente al año sería de 225 soles.

¿CÓMO SE DETERMINA QUIÉN RECIBE EL BENEFICIO?

Según la Sunass en Arequipa, el subsidio no significa que los usuarios beneficiarios tengan un incentivo para consumir más agua. El descuento se aplica únicamente al primer bloque de consumo, que generalmente comprende entre 8 y 10 metros cúbicos, aunque esto puede variar según el análisis de Sedapar.

La identificación de los hogares vulnerables se realiza utilizando mapas de pobreza elaborados por el INEI a nivel de manzana y se complementa con información de clasificación socioeconómica del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

A nivel nacional, el Subsidio Cruzado Focalizado se aplica en las tarifas desde 2017 y alcanza a las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional, como Sedapar. En promedio, representa alrededor del 17% de los clientes en la categoría de domésticas.