El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, acudió al Pleno del Senado para explicar la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas.

Durante su presentación, sostuvo que esta decisión se enmarca en la política exterior y en la búsqueda de respuestas frente a problemas como la inseguridad ciudadana y la delincuencia organizada.

Espá señaló que la participación peruana responde a intereses nacionales y permitirá aprovechar espacios de cooperación internacional donde existan objetivos comunes, principalmente en materia de seguridad.

“No se trata de adoptar las prioridades de otro Estado, sino de aprovechar aquellos espacios en los que nuestros intereses convergen y pueden traducirse en resultados concretos para nuestros ciudadanos”, afirmó.

Cabe mencionar que el canciller descartó que la participación del país en este mecanismo multilateral afecte los lazos comerciales y diplomáticos con China.

“La incorporación del Perú al Escudo de las Américas no implica que el Perú haya tomado una decisión en detrimento de China, ni que haya renunciado a una política exterior autónoma y diversificada (...) fortalecer la cooperación con un socio en materia de seguridad no significa adoptar automáticamente posiciones frente a terceros países”, aseveró el canciller.

Ante el #PlenoDelSenado se presenta el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, a fin de informar sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas. pic.twitter.com/1D1dB0n2Nn — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 16, 2026