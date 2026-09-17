Arequipa: camioneta cae a quebrada en la carretera Ocoña-Secocha y deja heridos

Una camioneta 4x4 terminó con las llantas hacia arriba en una pendiente, luego de volcarse esta tarde en la vía carrozable de Ocoña-Secocha en la provincia de Camaná, en la zona de Platanal, Zurita. Al momento, se informó de dos heridos.

Aparentemente, el vehículo se despistó, salió de la vía y cayó por la pendiente hasta terminar en la parte baja de la quebrada. Los policías investigan las causas y las circunstancias en que se produjo el accidente de tránsito.

La escena dejó evidencias de lo ocurrido. En la pendiente quedaron baldes, papas regadas y varios coolers, objetos que habrían estado dentro del vehículo al momento del accidente.

De acuerdo con la información preliminar, los serenos y la Policía llegaron hasta la zona, quienes trasladaron a los heridos al hospital de Camaná para recibir atención médica.

Por ahora no se ha confirmado la identidad de los heridos ni la gravedad de sus lesiones.

El registro vehicular de la Sunarp señala que la camioneta figura a nombre de Samuel Quehue Paucara. Sin embargo, no se puede confirmar que él haya conducido la unidad ni que se encuentre entre las personas heridas.