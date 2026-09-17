El Ministerio del Interior incorporó a Jolín Bazán, alias Jolín, al programa de recompensas “Los más buscados”.

El Gobierno ofrece S/300 mil por información que permita ubicarlo y lograr su captura, luego de que fuera señalado como cabecilla de la organización criminal La Nueva Jauría.

La inclusión fue solicitada por la Tercera Macro Región Policial La Libertad mediante un oficio presentado el 1 de junio y concretada este miércoles 16 de septiembre. La medida fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad del Mininter.

Según el expediente judicial, Bazán Valderrama fue señalado como uno de los responsables del secuestro del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido el 16 de mayo de 2022. El empresario permaneció privado de su libertad por más de dos meses y posteriormente fue asesinado y enterrado en un descampado del balneario Las Delicias, en Moche.

Por este caso, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de La Libertad declaró penalmente responsables a los acusados y condenó a Bazán Valderrama a cadena perpetua por el delito de secuestro agravado.