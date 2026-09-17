El Pleno del Senado aprobó este miércoles la resolución legislativa que ratifica a Julio Velarde como presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por un periodo constitucional de cinco años.

La votación terminó con 40 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención.

La propuesta recibió el respaldo de la mayoría de la representación senatorial, mientras que la bancada de Juntos por el Perú votó en contra.

Con esta decisión, Velarde continuará en la conducción de la entidad monetaria nacional.

Velarde ocupa la presidencia del BCRP de manera ininterrumpida desde octubre de 2006. La nueva ratificación le permitirá completar dos décadas consecutivas al frente del organismo emisor, tras la aprobación del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.