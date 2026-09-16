El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la República sesionará este jueves 17 de setiembre para abordar diversos temas de su agenda, entre ellos la interpelación al ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la agenda oficial, Astudillo deberá responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas, conforme a la moción admitida durante la sesión plenaria anterior. La intervención estará relacionada con las funciones y acciones de su sector.

Asimismo, está prevista la invitación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y de los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen ante la Cámara de Diputados sobre asuntos de sus respectivas carteras.

Durante la sesión también se debatirán mociones orientadas a crear comisiones investigadoras sobre distintos hechos. Una de las propuestas plantea investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas desarrolladas entre diciembre de 2022 y febrero de 2026.

Otra moción propone conformar una comisión investigadora para esclarecer los acontecimientos registrados el 25 de abril de este año en Colcabamba, región Huancavelica. Ambas iniciativas forman parte de los asuntos incluidos en la agenda del Pleno.

La citación para la sesión fue suscrita por Hugo Rovira Zagal, oficial mayor de la Cámara de Diputados. Los legisladores abordarán estos puntos conforme al orden establecido en la agenda parlamentaria.

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