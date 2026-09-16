El Poder Ejecutivo oficializó la designación del teniente general Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola Delgado.

El nombramiento fue establecido mediante la Resolución Suprema N.° 233-2026-IN, publicada en el diario El Peruano. La norma lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, y del ministro del Interior, César Astudillo.

De acuerdo con la resolución, el comandante general de la PNP es designado por el presidente de la República entre los tres oficiales generales de armas en situación de actividad, con el grado de teniente general y respetando el orden de antigüedad en el escalafón.

López Mendoza asumirá el máximo cargo de la institución policial tras la salida de Óscar Arriola Delgado, quien pasó a situación de retiro a su solicitud. Su designación como comandante general también fue dada por concluida mediante la Resolución Suprema N.° 232-2026-IN.

La norma que oficializó la salida de Arriola fue publicada en el mismo boletín de El Peruano y expresa el agradecimiento por los servicios prestados por el oficial a la Policía Nacional y al país durante su gestión.

La presidenta Keiko Fujimori participará en la ceremonia de reconocimiento de Fredy López Mendoza como nuevo comandante general de la PNP, con lo que se formalizará su incorporación al máximo cargo de la institución policial.

Perfil de Fredy López Mendoza

Fredy López Mendoza se desempeña desde el 1 de enero de 2026 como jefe del Estado Mayor General de la PNP, considerado el segundo cargo de mayor jerarquía dentro de la institución.

Durante su trayectoria también ocupó puestos vinculados con la investigación criminal y la lucha contra la corrupción. En 2022 estuvo al frente de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y fue presentado como titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

El oficial también participó en actividades internacionales de cooperación policial. En marzo de 2026 encabezó una delegación peruana en Guayaquil, Ecuador, para fortalecer la coordinación contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas y la minería ilegal.

En el ámbito académico, Fredy López Mendoza es magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su investigación de posgrado estuvo orientada al empleo de agentes encubiertos como técnica especial para investigar y combatir el crimen organizado .

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