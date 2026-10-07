Un incendio registrado la tarde de ayer en la calle Monzón, en el ingreso al sector Los Juárez, en Comatrana, provincia de Ica, dejó una vivienda completamente destruida y provocó daños en otros inmuebles ubicados en los alrededores. La familia Palacios Aparcana perdió prácticamente todas sus pertenencias luego de que las llamas se extendieran rápidamente por una estructura construida con materiales prefabricados, madera y plástico.

Devastador fuego

El fuego consumió dos habitaciones donde se encontraban diversos bienes familiares. Entre los objetos destruidos quedaron cuatro camas, una refrigeradora, una lavadora, cocinas, prendas de vestir, electrodomésticos y otros objetos de uso cotidiano. También fueron afectados útiles y textos escolares pertenecientes a los menores de la familia. La intensidad de las llamas fue tal que una lavadora terminó completamente derretida, mientras que otros electrodomésticos quedaron reducidos a restos.

A las pérdidas del hogar se sumó la destrucción de herramientas y equipos que eran utilizados para trabajos de construcción civil. La familia perdió una máquina mezcladora de concreto, conocida como trompito, andamios metálicos, herramientas manuales y cascos, elementos que constituían parte de su capital de trabajo. Los materiales quedaron calcinados o seriamente dañados por las altas temperaturas.

Los moradores señalaron que las llamas avanzaron con rapidez y que prácticamente no tuvieron tiempo para retirar sus pertenencias. Un adulto mayor se encontraba dentro de los ambientes al momento del incendio, pero logró salir para ponerse a salvo. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron pérdidas humanas.

En medio de la emergencia surgieron distintas versiones entre los vecinos sobre las circunstancias en las que habría comenzado el fuego. Algunos moradores señalaron directamente que el incendio habría tenido su origen en las inmediaciones de una vivienda donde una vecina utilizaba leña para cocinar.

Una de las residentes manifestó que anteriormente habría advertido en reiteradas oportunidades sobre el riesgo de utilizar este tipo de cocina debido a la proximidad con otras viviendas y a la presencia de niños en el sector. Según relató, incluso habría realizado reclamos ante la municipalidad y contaría con videos relacionados con la situación.

La vecina explicó que en su vivienda hay dos bebés y una menor con problemas de asma, además de un padre asmático, motivo por el cual, según sostuvo, había solicitado a la otra moradora que dejara de cocinar con leña o trasladara la cocina hacia otro espacio. Afirmó que sus pedidos no habrían sido atendidos.

Durante la emergencia se produjo la intervención de los bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el incendio continuara extendiéndose hacia los inmuebles colindantes. Sin embargo, cuando la emergencia fue controlada, gran parte de la vivienda de los Palacios Aparcana ya había quedado destruida.

El lugar quedó cubierto por restos de materiales quemados, estructuras metálicas deformadas, plásticos derretidos, objetos domésticos destruidos y parte de los ambientes completamente ennegrecidos por el humo.

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