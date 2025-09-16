Un voraz incendio se desató ayer por la tarde en una vivienda ubicada en el Barrio Municipal, en el malecón Tierras Blancas de la provincia de Nasca, dejando como saldo la destrucción total de los ambientes del segundo y tercer piso de la casa, así como una profunda preocupación entre los vecinos de la zona.

Siniestro en la zona

El siniestro ocurrió en horas de la tarde, cuando las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por el segundo piso de la residencia construida con material noble. Las unidades de bomberos N° 82 y N° 200 acudieron al llamado de emergencia y desplegaron sus esfuerzos para controlar el incendio que amenazaba con extenderse a las viviendas cercanas.

El fuego consumió por completo los ambientes afectados, destruyendo ropa, electrodomésticos, muebles, camas y diversos enseres de valor para la familia Arone Palomino, propietaria de la vivienda. La intensidad del incendio generó una columna de humo negro que fue visible desde más de 15 cuadras, generando alarma y preocupación entre los residentes del sector.

Durante más de una hora, los bomberos trabajaron arduamente para extinguir las llamas y realizar el enfriamiento completo de la estructura, que habría quedado inhabitable tras el paso del incendio. La rápida intervención evitó que el fuego se propagara a casas vecinas, aunque los daños en la vivienda afectada son irreparables.

Personal de la Policía Nacional y del Serenazgo llegaron al lugar para colaborar en las labores de seguridad y control, evitando el acceso de curiosos y facilitando el trabajo de los bomberos.

