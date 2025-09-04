Un voraz incendio arrasó con una vivienda precaria en el sector de Las Colinas, en el distrito de Subtanjalla, dejando a una familia en completa situación de desamparo. Según los primeros testimonios, la caída de cables eléctricos habría provocado un cortocircuito que desató las llamas en la cochera de esteras, espacio que fue consumido por completo.

Siniestro en la zona

La intensa humareda afectó no solo la vivienda marcada con la letra B 29, habitada por la familia de Yudsara Apaza, sino también las casas aledañas, causando alarma entre los vecinos.

El serenazgo de la Municipalidad de Subtanjalla acudió para intentar controlar el fuego. Sin embargo, la llegada de los bomberos se retrasó debido a la ausencia de un chofer disponible para conducir el camión contra incendios, lo que complicó la labor de extinción.

La familia perdió todas sus pertenencias en el siniestro, incluyendo una mototaxi, herramienta fundamental para su sustento laboral, que quedó completamente calcinada. Yudsara, visiblemente afectada, narró que estaba descansando cuando el incendio comenzó y que no tuvo oportunidad de rescatar nada.

“El fuego lo consumió todo, no pude sacar nada, ahorita estoy sin un sol, todo lo perdí. Tenía mis ahorros para una deuda que tenía, pero me pasó esto”, manifestó entre lágrimas, reflejando la desesperación ante la tragedia.

