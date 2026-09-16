Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos”, habría exigido 500 millones de dólares a la familia del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla en una de las primeras negociaciones para liberarlo, confirmó el Ministerio Público.

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Diligencias

La Fiscalía solicitó ayer 36 meses de prisión preventiva contra “Jhonsson Pulpo” y otros ocho investigados por el secuestro de Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes. El crimen ocurrió la madrugada del 30 de agosto en la intersección de la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín con la calle Isabel de Bobadilla, en Trujillo.

Entre los investigados también figuran Julio Zavaleta Quezada, alias “Juliacho”; Frank Quezada Cruz, (a) “Nato”; César García Rivera, (a) “Bolacho”; Ángel Bocanegra Linares, (a) “Folo”; y José Cerrepe Dávila, (a) “Ares”, quienes fueron detenidos durante un operativo en Trujillo y Chepén el 31 de agosto. También están incluidos Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, (a) “Z”; Roy Bocanegra Aguilar, (a) “Pity”; y Roy Bocanegra Marreros, (a) “Roy”.

Durante la instalación de la audiencia, la fiscal Andrea Lavado Pérez, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de La Libertad, expuso el organigrama y las funciones de la presunta red criminal. En su intervención, apuntó a la organización que operaba bajo las órdenes de alias “Jhonsson Pulpo” y detalló los diferentes roles dentro de la banda: negociadores, cuidadores, logísticos, gatilleros, “cañas”, reclutadores, coordinadores y “pinteras”.

Asimismo, se identificó de manera específica al negociador principal, Juan Carlos Llenque Azabache, apodado “Negro Juan”; a Joyce Renato Bereche Maco, alias “R”, señalado como el presunto propietario de la camioneta que habría sido utilizada para trasladar al empresario minero durante el rapto; y a Oscar Basilio Cruz, alias “Oscar”, quien se desempeñaba como lugarteniente.

La Fiscalía reveló también que “Jhonsson Pulpo’ exigió 500 millones de dólares a la familia de Jenss Lara para liberarlo. Luego, redujo ese monto a 2 millones de dólares.

Hasta el cierre de edición continuaba la audiencia, que será reanudada hoy, a las 2 p.m.

Reacción

“Jhonsson Pulpo” se mostró molesto y con una mirada fría durante la audiencia.

Cuando Eduardo Carlos Medina Carrasco, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte de La Libertad, le consultó si tenía antecedentes policiales, judiciales o penales, el investigado respondió de forma evasiva: “Desconozco”. Esto a pesar de que es de conocimiento público que tiene una condena a cadena perpetua por el asesinato de una comerciante en marzo de 2020.