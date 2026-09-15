El Ministerio Público solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por el cuádruple asesinato y el secuestro de un empresario minero ocurrido el 30 de agosto en Trujillo. El pedido incluye a detenidos y otras personas cuya participación en los hechos aún es materia de investigación.

Entre los investigados figuran Jhonsson Smith Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, además de Frank Junior Quezada Cruz, Ángel Fabricio Bocanegra Linares, Julio Zavaleta Quezada, César Iván García Rivera y José Miguel Cherrepe Dávila. Además, está Joyce Renato Bereche Maco, señalado como propietario de la camioneta que habría sido utilizada durante el secuestro.

¿Qué investiga la Fiscalía?

Las diligencias buscan determinar quiénes interceptaron al empresario utilizando prendas similares a las de la Policía y quién realizó los disparos que mataron a sus cuatro acompañantes. En el caso de ‘Jhonsson Pulpo’, se investiga una presunta autoría intelectual y la dirección de las acciones desde el extranjero.

La Policía también identificó un automóvil negro conducido por Peter Bocanegra, quien se entregó luego de que sus hijos Juan Manuel y Roy Bocanegra fueran detenidos por su presunta vinculación con el caso. Bocanegra habría proporcionado información sobre los desplazamientos y el lugar donde presuntamente se planificó el secuestro.

La información recabada será utilizada para establecer la intervención de cada uno de los investigados en el crimen y el secuestro. El pedido fiscal deberá ser evaluado por el Poder Judicial, que decidirá si corresponde imponer la medida solicitada.