Un hombre de aproximadamente 70 años fue encontrado sin vida la mañana del 6 de octubre en las inmediaciones del jirón Independencia, a la altura del parque San Pedro, en el distrito, provincia y departamento de Huánuco.

El hallazgo fue comunicado al personal de la Sección de Emergencia de Huánuco, cuyos agentes acudieron al lugar para verificar la información. Al llegar, encontraron a un varón aún no identificado, quien vestía una polera roja, pantalón y zapatos negros. El cuerpo se encontraba en posición fetal sobre un área verde y no presentaba signos vitales.

Ante la situación, los agentes procedieron a aislar y acordonar la zona para preservar la escena hasta la llegada de las autoridades competentes y del personal especializado.

INTERVIENE LA FISCALÍA

El hecho fue comunicado al representante del Ministerio Público, quien se constituyó en el lugar junto con el médico legista y efectivos de la Comisaría PNP Huánuco. En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cadáver, conforme a los protocolos establecidos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Huánuco, donde se realizarán los procedimientos médico-legales destinados a establecer su identidad y determinar la causa y las circunstancias de su fallecimiento. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el caso.