El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), informó que entre enero y marzo de 2027 se esperan precipitaciones superiores a sus valores habituales en la región Ica, condiciones que podrían generar un incremento de los caudales de los ríos Ica, Pisco y San Juan, así como aumentar el riesgo de inundaciones y activación de quebradas.

Pronóstico de lluvias

Ante este escenario, que podría manifestarse desde diciembre, la Dirección Zonal 5 (DZ 5) del SENAMHI mantiene una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas para proporcionar información especializada que contribuya a proteger a la ciudadanía, las viviendas, la infraestructura y las actividades productivas.

Durante una sesión ordinaria del Consejo Regional de Ica, el especialista del SENAMHI Sergio Mitma, explicó que el monitoreo comprende también las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica, y Lucanas, en Ayacucho, debido a que las precipitaciones en las partes altas de las cuencas inciden en el comportamiento de los caudales de los ríos que atraviesan el departamento de Ica.

Condiciones cálidas

De acuerdo con el Comunicado Oficial N.° 20-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), persisten condiciones cálidas en la temperatura superficial del mar, asociadas al incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas registrado durante los últimos meses en la zona costera de Ica, con anomalías de entre 3 y 6 °C.

Por su parte, el Comunicado Oficial N.° 19-2026 del ENFEN señala que El Niño mantendría una magnitud extraordinaria hasta febrero de 2027, con una disminución gradual durante los meses posteriores.

Ante este panorama, la Dirección Zonal 5 del SENAMHI, a cargo del ingeniero Wilfredo Yzarra, mantiene el seguimiento de las condiciones atmosféricas y la difusión de productos meteorológicos para sustentar las acciones de preparación y respuesta de las autoridades regionales y locales.

El SENAMHI recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, evitar exponerse a zonas susceptibles de inundaciones y activación de quebradas durante episodios de lluvias intensas, y seguir las indicaciones de las autoridades competentes en gestión del riesgo de desastres.

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