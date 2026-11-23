Un eventual incremento del caudal del río Ica podría ocasionar desbordamientos en sectores de la ciudad, según una simulación hidráulica realizada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

Puentes en riesgo

El estudio evaluó posibles escenarios de inundación y busca aportar información técnica para fortalecer las medidas de prevención ante los efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027, especialmente en las zonas cercanas al cauce.

Durante una reunión interinstitucional, el especialista en hidrología de la Dirección Zonal 5 del Senamhi, Julio Villalobos, explicó que la evaluación comprende el tramo del río Ica ubicado entre los puentes Grau y Puno. El análisis consideró un escenario de caudal de 200 metros cúbicos por segundo (m³/s), bajo el cual podrían registrarse desbordamientos en determinados sectores de la ciudad.

Por su parte, el especialista Hugo Frank Zavala expuso los alcances de la simulación y señaló que es necesario contar con información topobatimétrica actualizada para ampliar la evaluación. Estos datos permitirán representar con mayor precisión la geometría del cauce, calcular los niveles que podría alcanzar el agua y delimitar las áreas potencialmente inundables ante diferentes escenarios de crecida.

Durante el encuentro también se abordó la situación del sector cercano al puente Los Maestros, considerado un punto que requiere especial atención preventiva. En la reunión participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, el Ministerio de Vivienda, CENEPRED, la Municipalidad Provincial de Ica y EMAPICA.

Ante los posibles riesgos, las instituciones participantes evaluaron alternativas de intervención para reducir las afectaciones que podría ocasionar una eventual crecida del río. Entre las medidas planteadas figuran la colocación de sacos de arena en los márgenes considerados vulnerables y la adquisición de motobombas para atender posibles acumulaciones de agua.

El director de la Dirección Zonal 5 del Senamhi, ingeniero Wilfredo Yzarra, manifestó la disposición de la institución para ampliar el estudio y proporcionar los resultados a las entidades competentes una vez que se cuente con la información técnica requerida. De esta manera, se busca fortalecer la coordinación entre las autoridades responsables de la prevención y gestión del riesgo de desastres.

Los resultados de la simulación constituyen una herramienta de planificación para anticipar posibles escenarios de inundación y orientar las intervenciones en los puntos críticos del río Ica. Las autoridades deberán continuar con la recopilación de información técnica y la evaluación de medidas preventivas ante el periodo de lluvias y los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

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