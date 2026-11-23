La Contraloría General de la República advirtió una presunta irregularidad en la Municipalidad Distrital de Paracas, luego de identificar la contratación de dos proveedores de servicios que tienen parentesco de tercer grado de consanguinidad con una regidora de dicha comuna. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 021-2026-2-0409-AOP, las contrataciones alcanzaron un total de S/9,200 y se realizaron durante los años 2023, 2024 y 2025.

Contratos cuestionados

La autoridad involucrada es Sendy Daniela Montoya Alzamora, quien ejerce como regidora de la Municipalidad Distrital de Paracas durante el periodo de gobierno municipal 2023-2026, encabezado por el actual alcalde Omar Eladio Bohórquez Huertas. La comisión de control revisó documentación de la entidad, declaraciones juradas de intereses, registros civiles y expedientes de contratación para establecer los vínculos familiares de los proveedores con la autoridad edil.

El primer proveedor identificado es Nicasio Alzamora Palomino, quien mantiene un vínculo de tercer grado de consanguinidad con la regidora al ser hermano de su madre, Elizabeth Alzamora Palomino. De acuerdo con el informe, el parentesco fue corroborado mediante la revisión de partidas de nacimiento y otros documentos del Registro Civil.

En este caso, la municipalidad contrató sus servicios por S/3,600 durante febrero y marzo de 2023, para realizar trabajos de regadío y mantenimiento de áreas verdes en el asentamiento humano Santa Cruz. La Contraloría advirtió que esta contratación se efectuó pese a la existencia de un vínculo familiar que se encontraba comprendido dentro de las restricciones establecidas para contratar con el Estado.

El segundo proveedor identificado es Vito Modesto Montoya Moscoso, quien también mantiene parentesco de tercer grado de consanguinidad con la regidora, al ser hermano de su padre, Raúl Montoya Moscoso. Esta relación familiar fue establecida mediante consultas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y la documentación presentada por la Municipalidad de Paracas.

Respecto a este segundo caso, el proveedor recibió S/5,600 por servicios de guardianía del local destinado al estadio municipal de la zona A, en turno nocturno. Las contrataciones comprendieron noviembre y diciembre de 2023, abril y setiembre de 2024, así como enero y febrero de 2025, según los comprobantes y órdenes de servicio revisados por la comisión de control.

La Contraloría señala que estas contrataciones habrían contravenido la Ley N.° 26771, que prohíbe el nombramiento y la contratación de familiares dentro de los grados de parentesco establecidos en el sector público. La restricción también alcanza los contratos de locación de servicios y otras modalidades similares. En ese contexto, el organismo advirtió una presunta injerencia indirecta de la regidora en la contratación de sus familiares y cuestionó el cumplimiento de su deber de fiscalización.

Además del vínculo familiar, la revisión de los expedientes permitió advertir deficiencias en los procedimientos de contratación, relacionadas con la presentación de requerimientos, cotizaciones y documentación exigida para sustentar los servicios. Estas observaciones, según el informe, evidenciarían el incumplimiento de las disposiciones internas que regulan las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Paracas.

En su conclusión, la comisión de control determinó la existencia de un hecho con indicio de irregularidad que habría afectado el correcto funcionamiento de la administración pública. El documento fue fechado el 12 de noviembre de 2026 y recomienda al titular de la Municipalidad Distrital de Paracas adoptar las acciones correspondientes para atender o superar la situación advertida, así como disponer el deslinde de responsabilidades que pudiera corresponder.

El informe forma parte de una Acción de Oficio Posterior realizada por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Pisco y fue dirigido a la Municipalidad Distrital de Paracas para conocimiento y adopción de medidas.

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