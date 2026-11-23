En las tres últimas semanas del mes de noviembre han ocurrido, en la provincia de Chincha, cinco atentados criminales. Las víctimas fueron atacadas con explosivos y armas de fuego. Ellos presentaron las denuncias en sede policial y al menos en uno de los casos existe una situación definida de extorsión, ya que, se encontró una nota con exigencia de dinero, y amenazas para no atentar contra la vida del agraviado.

Ataques criminales

Al inicio de mes en el centro poblado Santa Rosa, en Chincha Baja, sujetos ejecutaron disparos contra una vivienda. El propietario descansaba cuando ocurrió el ataque y al salir evidenció tres impactos en la fachada de su casa y uno en la cocina. Los agentes llegaron al lugar para las diligencias, y por versión de la víctima no hubo amenazas previas a este evento criminal, que por suerte solo dejó daños materiales.

Días después, el 6 de noviembre, en un predio del jr. San Martín, en Pueblo Nuevo, una familia salvó de morir en un ataque con explosivos. En el interior de la casa, estaban dos hermanas, y una de ellas, sintió un olor a cable quemado que venía de la ventana. Ambas retrocedieron segundos antes de la detonación. En este caso, al igual que el anterior, las agraviadas refirieron no haber recibido comunicación extorsiva.

A la semana siguiente un comerciante fue asechado por el hampa. Dos sujetos llegaron hasta su ferretería, ubicada también en el populoso distrito, y sembraron el pánico a balazos. Antes de escapar a bordo de una motocicleta, dejaron una nota en la que pedían 7 mil soles de extorsión, a cambio de dejarlo trabajar y no hacer nada en contra de él, ni de su familia. La banda se identificó como “Los injertos del sur chico”.

Esa misma semana, en el centro poblado Hijaya, en Alto Larán, facinerosos desde una motocicleta realizaron disparos contra la vivienda y la camioneta de su eventual víctima. Cuatro de los proyectiles fueron hacia el vehículo y al menos dos impactaron en el lado del conductor, quien para suerte se encontraba en el interior del inmueble. Este caso también fue reportado a la policía para las diligencias de ley.

El quinto ataque sucedió en la Urbanización Popular de Interés Social – Upis Palermo, en Chincha. Los rufianes dejaron un explosivo en una casa y escaparon raudos del lugar. La propietaria no estaba, y justo en el momento que volvía escuchó a lo lejos el fuerte estruendo. Al llegar encontró las lunas de las puertas y ventanas destrozadas como consecuencia del atentado de los criminales.

EL DATO: En la mayoría de los casos los agraviados refirieron no haber recibido amenazas antes de la ocurrencia de los atentados. Versión que está en proceso de investigación a cargo de los efectivos policiales.

LA CIFRA: 2 de los ataques criminales fueron perpetrados con el uso de explosivos.

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