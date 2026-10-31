En la av. Óscar R. Benavides, cerca de la calle Andrés Razuri, en Chincha Alta, fue detenido un sujeto, sindicado de tener participación en un reciente caso de extorsión denunciado por el agraviado. Se trata de H. Velásquez (32), quien fue atrapado por los agentes de la comisaría local tras protagonizar una gresca. Este quedó a disposición del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las investigaciones.

Intervención policial

En el citado sector se produjo una riña que llamó la atención de los transeúntes y comerciantes. Para recuperar la tranquilidad se dio cuenta a la jefatura de Chincha y al llegar los efectivos intervinieron a C. Castilla, quien exhibió una copia de la denuncia que había presentado el pasado 26 de octubre por el delito de extorsión. El que estaría involucrado en este hecho sería Velásquez.

De acuerdo con la versión del agraviado, desde hace algunos días venía recibiendo mensajes y audios con contenido amenazante, a su número de contacto del aplicativo WhatsApp, que tendrían fines extorsivos.

Ante la acusación, el presunto autor fue llevado a la sede especializada de la policía para las diligencias correspondientes que se realizan con participación del fiscal de turno Sergio Torres.

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