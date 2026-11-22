El papa León XIV pidió este domingo 22 de noviembre a los gobernantes de los países afectados por conflictos que busquen soluciones de reconciliación y paz, durante su mensaje posterior al rezo del ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, frente a la Plaza de San Pedro, en el Vaticano.

“Recemos por las víctimas de tantos conflictos que, desgraciadamente, continúan sembrando muerte y dolor en el mundo, y por los responsables, para que se comprometan a encontrar pronto soluciones de reconciliación y de paz”, expresó el pontífice ante los fieles congregados en la plaza.

El llamado del líder de la Iglesia católica estuvo dirigido tanto a las autoridades de los países involucrados en conflictos como a las personas afectadas por la violencia. León XIV insistió en la necesidad de promover la reconciliación y encontrar caminos que permitan poner fin al sufrimiento de las poblaciones.

Papa expresa solidaridad con afectados por sequía en el Pacífico

Durante su intervención, León XIV también manifestó su preocupación por las poblaciones de Papúa Nueva Guinea y otros países del Pacífico que enfrentan una situación de sequía.

El pontífice aseguró que mantiene presentes en sus oraciones a las comunidades afectadas por esta emergencia y expresó su cercanía con quienes atraviesan dificultades debido a la falta de agua.

Asimismo, agradeció a las personas y organizaciones que trabajan para brindar asistencia humanitaria a las poblaciones perjudicadas.

León XIV envía mensaje a jóvenes ante encuentro mundial en Seúl

El papa también recordó que este domingo se celebra la Jornada Mundial de la Juventud en las iglesias particulares de todo el mundo, como parte de la preparación para el encuentro internacional previsto en Seúl, Corea del Sur, del 3 al 8 de agosto de 2027.

La próxima cita internacional corresponde a la 41.ª Jornada Mundial de la Juventud y tendrá como lema la frase de Jesús: “¡Tengan valor! Yo he vencido al mundo”.

En ese contexto, León XIV exhortó a los jóvenes a mantener la fe y actuar con humildad en sus relaciones con los demás.

El pontífice les pidió tener “el valor de ser mansos y humildes como Cristo” y que su amor sea su fuerza.