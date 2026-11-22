El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), recuperó 13 predios estatales que abarcan más de 167 mil metros cuadrados (16,7 hectáreas) en la provincia de Talara, región Piura, mediante dos operativos destinados a proteger el patrimonio público y evitar ocupaciones ilegales.

La primera intervención se desarrolló en el distrito de La Brea, al suroeste de la ciudad de Negritos, donde se recuperaron siete terrenos estatales que suman 33 683,65 m². El operativo contó con el respaldo de efectivos de la Región Policial de Piura, la División Policial de Sullana y la Comisaría de Negritos.

Asimismo, en el distrito de Los Órganos se logró recuperar otros seis predios con una extensión total de 133 759,62 m². Cinco de estos terrenos se encuentran a la altura del kilómetro 1155 de la carretera Panamericana Norte, mientras que el sexto está ubicado entre los centros poblados Vichayito Sur y Puerto Antiguo.

Ambas intervenciones fueron ejecutadas por la Procuraduría Pública de la SBN, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y en el marco de la normativa vigente. Durante los operativos se retiraron estructuras instaladas indebidamente en los terrenos, sin registrarse actos de violencia.