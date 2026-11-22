Una alternativa cultural y gratuita para disfrutar durante las fiestas navideñas llegó al Centro Histórico de Lima. La Casa O’Higgins presenta 48 nacimientos elaborados por artistas de 12 regiones del Perú, como parte del XXII Concurso Nacional de Nacimientos “Navidad es Jesús”.

La exposición podrá apreciarse hasta el domingo 10 de enero de 2027, con ingreso libre. La muestra se desarrolla en el jirón de la Unión 554, en el Cercado de Lima, y también incluye un pesebre artesanal de Chile, país invitado de esta edición.

Los visitantes encontrarán representaciones del nacimiento del Niño Jesús elaboradas con cerámica, madera, piedra, tejidos, bordados, metales, mates burilados y fibras naturales, entre otros materiales tradicionales.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), a través de su Instituto Riva-Agüero, confirmó que la exposición puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. No se cobra entrada.

¿Qué nacimientos se pueden ver en la muestra?

Las 48 piezas participantes reflejan diversas expresiones del arte popular peruano. Cada artista representa el nacimiento de Jesús incorporando técnicas, colores y elementos culturales relacionados con su región de origen.

Muchas de estas técnicas han sido transmitidas de padres a hijos durante generaciones. Los artesanos utilizan conocimientos familiares para crear escenas que combinan la tradición navideña con las características de sus comunidades.

Como novedad, esta edición incorpora el “Pesebre Campesino”, realizado por las artesanas chilenas Gladys Hernández e Hilda Mardones mediante la técnica de arpillería, que utiliza retazos de tela y bordados para construir composiciones.

Esta expresión artística adquirió especial importancia en Chile durante la dictadura militar de 1973 a 1990, cuando organizaciones de mujeres la emplearon para representar experiencias personales y comunitarias.

Público podrá elegir su nacimiento favorito

Además de recorrer la exposición, los asistentes podrán participar en la votación para elegir su nacimiento favorito. Para hacerlo, deberán solicitar una cartilla y depositar su elección en el ánfora habilitada en la muestra.

Las obras también serán evaluadas por un jurado de siete especialistas en arte popular, que considerará criterios de tradición, técnica, creatividad y armonía.

La premiación está programada para el martes 15 de diciembre, cuando se anunciarán los primeros puestos, las menciones honrosas y la distinción del público.

El concurso es impulsado por el Instituto Cultural, Teatral y Social (ICTYS), junto con el Museo de Artes y Tradiciones Populares «Luis Repetto Málaga» y el Instituto Riva-Agüero de la PUCP. Desde 2005, la iniciativa busca promover el trabajo de los artesanos y la preservación de las tradiciones navideñas.